Співачка Roxolana презентувала англомовну пісню І’m gone. В ній вона звернулася до світу від імені загиблих українських дітей в російсько-українській війні.

Разом із композицією вона також представила відео. В ньому зображені щасливі моменти дитинства, також виконавиця використала фотографії загиблих дітей.

У ролику присутні англійські та українські субтитри синьо-жовтого кольору. Також у кліпі повідомляється титрами, що станом на 30 березня в українських містах російськими військами було вбито понад 145 дітей.

Варто віддати належне, що ролик справді вийшов дуже зворушливим, як і слова композиції.

В Instagram Roxolana написала, що з приходом війни спіймала себе на думці, що мусить і хоче підтримувати бойовий дух нашого прекрасного народу – піднімати настрій і відволікати від тривог.

– Коли я намагалася писати, щось для підняття духу, щоразу мені під руку потрапляли відео з дітьми, яким довелося покинути нас… Щоразу серце не могло витримати цих кадрів… І не може досі. Я продовжувала думати про них цілодобово і зрозуміла, що це правильно – дозволити собі виписати все, що я відчуваю, – сказала артистка.

Зірки українського шоу-бізнесу намагаються всіляко підтримувати народ і воїнів ЗСУ. Хтось записує вірші, відеозвернення, хтось кліпи та пісні, а хтось дає благодійні концерти. Так, Наталя Могилевська записала нову версію пісні Місяць. Вона переспівала її з актуальними рядками про війну.