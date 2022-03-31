Певица Roxolana презентовала англоязычную песню І’m gone. В ней она обратилась к миру от имени погибших украинских детей в российско-украинской войне.

Вместе с композицией она также представила видео. В нем запечатлены счастливые моменты детства, также исполнительница использовала фотографии погибших детей.

В ролике присутствуют английские и украинские субтитры сине-желтого цвета. Также в клипе сообщается титрами, что по состоянию на 30 марта в украинских городах российскими войсками было убито более 145 детей.

Стоит отдать должное, что ролик действительно получился очень трогательным, как и слова композиции.

В Instagram Roxolana написала, что с приходом войны поймала себя на мысли, что должна и хочет поддерживать боевой дух нашего прекрасного народа — поднимать настроение и отвлекать от тревог.

— Когда я пыталась писать, что-то для поднятия духа, каждый раз мне под руку попадали видео с детьми, которым пришлось нас покинуть… Каждый раз сердце не могло выдержать этих кадров… И не может до сих пор. Я продолжала думать о них сутками и поняла, что это правильно — позволить себе выписать все, что я чувствую, — сказала артистка.

Звезды украинского шоу-бизнеса пытаются всячески поддерживать народ и воинов ВСУ. Кто-то записывает стихи, видеообращения, кто-то клипы и песни, а кто-то дает благотворительные концерты. Так, Наталья Могилевская записала новую версию песни Місяць. Она перепела ее с актуальными строчками о войне.