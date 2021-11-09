Телеканал СТБ розсекретив ім’я нового Холостяка 12 сезону. Навесні своє кохання шукатиме 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці.

Алекс народився і виріс у Львові. З юних років амбіції майбутнього Холостяка були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє досягти успіху самотужки, і відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру.

Його шлях до мрії не був легким: Алексу довелося випробувати всі “принади” життя емігранта, змінити кілька міст і видів діяльності. Проте всі труднощі лише загартували характер Холостяка і переконали його в тому, що він на правильному шляху.

Нині Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він побудував в Америці успішний бізнес, але так і не зміг знайти споріднену душу, яка щиро розділить із ним як перемоги, так і життєві випробування.

– Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні, ― каже Холостяк.

– 10 років в Америці та непростий шлях до успіху не зробили Алекса цинічним та жорстким. За всієї своєї амбітності, у стосунках з жінками він дуже романтичний і делікатний. І готовий підтримувати мрії та прагнення своєї другої половинки, хоч би що вона обрала – домашній затишок чи кар’єру. Наш Холостяк подолав тисячі кілометрів, сподіваючись зустріти своє кохання саме в Україні. І ми віримо, що цієї весни на наших очах знову спалахнуть справжні почуття, ― розповідає Анна Калина.

Зйомки 12-го сезону Холостяка уже стартували. Проект виробляє студія StarLight Production під керівництвом Анни Калини. Керівниця проекту ― Юлія Колесник. Ведучий ― Григорій Решетнік.

Прем’єра романтичного реаліті Холостяк 12 в ефірі СТБ відбудеться у березні 2022 року.