Попспівачка Селена Гомес в особистому інтервʼю розповіла, як відчула себе щасливою після довгих років боротьби за власне психічне здоровʼя. Знаменитість поділилася, що у цьому їй допоміг власний бренд косметики Rare Beauty. Гомес заснувала його, щоби зруйнувати стереотипні уявлення про красу. Так вона сама стала почуватися впевненіше.

– Працюючи над створенням цієї компанії, я відчула себе менш самотньою, – зізналася зірка.

Через свій бренд вона намагається донести ідею, що не варто прагнути ідеальності, цілком нормально бути просто собою.

Селена Гомес про біполярний розлад

Виконавиця відверто розповідає про свої проблеми з психічним здоров’ям, зокрема про біполярний розлад. Уперше про діагноз шанувальники дізналися від Селени Гомес у 2020 році. Зараз знаменитості 31 рік, і з віком вона все більше цінує боротьбу, що їй довелося витримати.

Зараз дивляться

– Я просто відчуваю, що я була чесною зі світом, чесною з собою, що я відкрила себе. Я просто хочу бути найкращою версією себе, – поділилася співачка.

Підтримка проєктів з охорони психічного здоровʼя

З того самого часу, як. Селена Гомес відкрито заявила про біполярний розлад, вона почала перераховувати 1% від усіх продажів Rare Beauty до власного благодійного фонду. Організація має за 10 років зібрати $100 млн, щоби забезпечити доступ молоді у всьому світі до послуг з охорони психічного здоров’я та освіти.

На честь Всесвітнього дня психічного здоров’я, що відзначатиметься 10 жовтня, партнерська компанія, що продає косметику Гомес, спрямує до фонду 100% від продажу продуктів Rare Beauty.