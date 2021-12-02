Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зізнався, що українські жінки неодноразово пропонували йому секс утрьох та інші інтимні речі.

Однак суддю проекту МастерШеф такі пропозиції відштовхують, оскільки йому важливо бути мисливцем і самостійно добиватися дівчини.

– Процес знайомства, флірт – це гра. А вони не дають пограти в цю гру, і одразу вбивають всю інтригу. Особливо коли вип’ють, що дуже не люблю. Так мені пропонували секс утрьох, пропонували позбавити невинності, просили відвезти в аеропорт і зробити все, що завгодно, пропонували купити путівку і зробити все, що завгодно, секс-вечірки, оргії, навіть пропонували гроші за секс, – зізнався Ектор.

Шеф-кухар додав, що для нього дуже важливі почуття та зв’язок між партнером.

– Не просто секс, а знати людину, намагатися догодити, знайти всі ключі до неї, знайти загальний ритм. Ось тоді відбувається найкращий зв’язок – коли ви любите, і дружите, і хочете одне одного, – підсумував Ектор.

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво розповів про службовий роман. Він на власному досвіді переконався, що стосунки на роботі негативно впливають на бізнес і завжди закінчуються невдало.

Одного разу Ектору довелося звільнити своїх співробітників через бурхливий службовий роман. Тоді на камерах нічного спостереження він побачив, як кухар і кондитер після закриття ресторану займалися сексом просто на робочій поверхні.