Український шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво висловився щодо службових романів.

Він категорично проти стосунків на роботі. На думку кухаря, службові романи негативно впливають на бізнес і завжди закінчуються невдало.

– У моїй практиці були службові романи: і мої, і не мої. Звичайно, вони закінчилися невдало. Про один навіть знала вся країна. Був казусний випадок на Мальдівах, коли ми мешкали не в одному місті, а на одному острові, який можна було обійти за 20 хвилин! Ми розлучилися, але ще довго працювали в одному місці, – розповів Ектор.

Ектор додав, що одного разу йому довелося звільнити своїх співробітників через бурхливий службовий роман та секс на кухні.

– Я перевіряв камери нічного спостереження, щоб подивитися, як прибирають кухню. А побачив, як кухар і кондитер після закриття займалися сексом просто на робочій поверхні. Вони не помітили, що там була камера. Це було безвідповідально, я звільнив обох, – пригадав шеф-кухар.

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво поділився відвертим фото і розповів, на що готовий заради на роботи. Він оприлюднив світлину, на якій позує повністю оголеним, прикриваючись кавуном.

Шеф-кухар зізнався, що заради власного бізнесу він одного разу пожертвував стосунками із дівчиною. Також Ектор додав, що є досить категоричним щодо звільнень, оскільки не терпить недбалості на робочому місці.