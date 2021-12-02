Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво признался, что украинские женщины неоднократно предлагали ему секс втроем и другие интимные вещи.

Однако судью проекта МастерШеф такие предложения отталкивают, поскольку ему важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушки.

— Процесс знакомства, флирт – это игра. А они не дают поиграть в эту игру и сразу убивают всю интригу. Особенно когда выпьют, что очень не люблю. Так мне предлагали секс втроем, предлагали лишить девственности, просили увезти в аэропорт и сделать все, что угодно, предлагали купить путевку и сделать все, что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс, – признался Эктор.

Шеф-повар добавил, что для него очень важны чувства и связь между партнером.

– Не просто секс, а знать человека, пытаться угодить, найти все ключи к нему, найти общий ритм. Вот тогда происходит лучшая связь – когда вы любите, и дружите, и хотите друг друга, — подытожил Эктор.

Недавно Эктор Хименес-Браво рассказал о служебном романе. Он на собственном опыте убедился, что отношения на работе оказывают негативное влияние на бизнес и всегда заканчиваются неудачно.

Однажды Эктору пришлось уволить своих сотрудников из-за бурного служебного романа. Тогда на камерах ночного наблюдения он увидел, как повар и кондитер после закрытия ресторана занимались сексом прямо на рабочей поверхности.