Заради роботи я багато на що готовий: Ектор Хіменес-Браво показав оголене фото

Ресторатор і суддя на шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво показав відверте фото, а також розповів, чому він готовий на багато що заради на роботи.

– Коли я жив у Канаді, і був у стосунках з дівчиною, мені запропонувати роботу на Мальдівах. Я бачив, що для неї робота буде важливішою, ніж я. Тому, захотів відкрити світ для себе, і цю можливість я отримав – залишив все, закінчив стосунки і поїхав на маленький острівець, – поділився шеф-кухар.

Також він розповів про свою категоричності щодо звільнень. Ектор зазначив, що не терпить недбалості.

Ви спостерігали це також на МастерШеф, з цим у мене немає жартів. Але також були випадки, коли я відмовляв у співпраці, і реакція іноді виходила за рамки адекватності, – додав суддя МастерШеф.

Ще одна історія пов’язана з корупцією в Україні.

– Відкатами в Україні нікого не здивуєш, мене теж. Пропонували це багато разів. Але, був період коли мені погрожував анонім, надсилав листи з погрозами, – зазначив Хіменес-Браво.

Ще один момент щодо звільнень, це те, що Ектор прощається з людиною раз і назавжди.

Кожен, кого я звільнив – ніколи більше не буде працювати зі мною. Я не даю другий шанс. І це дуже хороший для них урок, – зазначив ресторатор.

За його словами, ще один складний момент у його житті – знімання, які можуть тривати по дві доби. Зокрема, коли після знімань реклами йому довелося їхати виступати на шоу Танцюють всі.