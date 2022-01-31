У січні на американському телеканалі A&E почали показувати документальний серіал Секрети Playboy. У серіалі розповідається про темний бік імперії нині покійного Г’ю Гефнера. Загалом у серіалі 10 епізодів, наразі вийшли лише два.

Автором серіалу виступила режисер, продюсер та журналіст Олександра Дін. За її словами, вона хотіла, щоб історію Playboy розповіли саме жінки. Олександра під час створення серіалу поспілкувалася з друзями засновника журналу Г’ю Гефнера, його охоронцями та камердинером, дочкою його особистого лікаря (вона виросла у знаменитому маєтку) та моделями Playboy.

Чому особистість Г’ю Гефнера суперечлива

Г’ю Гефнер – один із найуспішніших і найвідоміших медіамагнатів у світі. Поколінню 90-х і 2000-х він відомий більше як бізнесмен, який жив у оточенні прекрасних моделей у розкішному маєтку.

Однак журнал Playboy бере свій початок з далекого 1953 року. На старті глянець часто друкував прогресивні речі, які могли не узгоджуватися навіть із законодавством США. Наприклад, Г’ю Гефнер говорив про свободу слова, права жінок (зокрема на аборти) та необхідність відмови від расової сегрегації. Попри заяви про жінок, феміністки не ставилися до Гефнера з величезною любов’ю.

Також засновник Playboy продавав не просто журнал, а певну ідеологію, глянцеву фантазію, в якій багато хто хотів опинитися. Шикарний маєток, вечірки біля басейну з десятками прекрасних дівчат. Цю картинку він перетворив на життя і змусив про неї мріяти багатьох у цьому світі. Однак наскільки Гефнер був щирим щодо неї – питання.

Його друзі у фільмі Дін (переважно чоловіки) відгукувалися про нього вкрай позитивно. А ось його моделі розповідають багато фактів, які у суспільстві викликають неприємні відчуття.

Олександра Дін заявила, що є дівчата, яким подобалося проживання в маєтку Гефнера. Проте вона готова дати можливість висловитися і тим, для кого це закінчилося фізичним та психологічним насильством.

Які таємниці маєтку Гефнера вже були розказані:

Г’ю Гефнер та команда Playboy тотально контролювала зовнішність дівчат, стандарти були дуже високими. Також заохочувалась пластична хірургія. Під контроль потрапляв навіть колір волося та помади.

Для так званих оргій дівчат накачували наркотиками та алкоголем. Г’ю Гефнер самостійно пропонував моделям наркотик, який він називав розсувачем ніг.

У маєтку Playboy була цілодобова відеозйомка. Більшість камер та мікрофонів були прихованими. Це дозволяло йому приготувати хороший компромат на тих, хто відвідував маєток. Гостей, які могли собі дозволити зайвого під алкоголем, він міг заткнути будь-якої миті, а моделі боялися залишати маєток.

Дівчатам не можна було запрошувати друзів до маєтку. Також вони не могли його залишати без вагомих причин. Наприклад, вийти з маєтку можна було хіба що на сімейне свято.

Г’ю Гефнер був шанувальником серійного вбивці Чарльза Менсона. Його захоплював той факт, що чоловік міг завойовувати настільки сильне кохання жінок, що вони залишалися йому відданими навіть після ув’язнення за злочини, на які їх штовхав сам Менсон.

Сондра Теодор була дівчиною Гефнера у 1970-х. За її словами, у маєтку в ті часи проходили вечірки, на яких були присутні секс-працівниці для VIP-друзів медіамагната.

– Він був схожий на вампіра. Він десятиліттями висмоктував життя з молодих дівчат, – зазначила Теодор.

Вона додала, що Гефнер також підсадив її на кокаїн, якого в маєтку було дуже багато.

Цікаво, що проти Г’ю Гефнера не висувалося офіційних звинувачень. Ба більше, після його смерті у 2017 році багато дівчат відгукувалися про нього з ніжністю. Хоча, може, тут спрацював режим: про покійників або добре, або нічого.

Також у рамках серіалу Олександри Дін висловилася колишня дівчина Гефнера Холлі Медісон. Вона заявила, що засновник Playboy мав тисячі компрометуючих фотографій, зроблених прихованою камерою.

За словами останньої дружини Гефнера Крістал, слова Холлі правдиві, проте вона всі знімки вже знищила.