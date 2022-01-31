В январе на американском телеканале A&E начали показывать документальный сериал Секреты Playboy. В сериале рассказывается о темной стороне империи нынче покойного Хью Хефнера. Всего в сериале 10 эпизодов, пока вышли только два.

Автором сериала выступила режиссер, продюсер и журналист Александра Дин. По ее словам, она хотела, чтобы историю Playboy рассказали именно женщины. Александра во время создания сериала пообщалась с друзьями основателя журнала Хью Хефнера, его телохранителями и камердинером, дочерью его личного врача (она выросла в знаменитом особняке) и моделями Playboy.

Почему личность Хью Хефнера противоречивая

Хью Хефнер — один из самых успешных и известных медиамагнатов в мире. Поколению 90-х и 2000-х он известен больше как бизнесмен, живший в окружении прекрасных моделей в роскошном особняке.

Однако журнал Playboy берет свое начало с далекого 1953 года. На старте глянец часто печатал прогрессивные вещи, которые могли не согласовываться даже с законодательством США. Например, Хью Хефнер говорил о свободе слова, правах женщин (в частности на аборты) и необходимости отказа от расовой сегрегации. Несмотря на заявления о женщинах, феминистки не относились к Хефнеру с огромной любовью.

Также основатель Playboy продавал не просто журнал, а некую идеологию, глянцевую фантазию, в которой хотели оказаться многие. Шикарный особняк, вечеринки у бассейна с десятками прекрасных девушек. Эту картинку он превратил в жизнь и заставил о ней мечтать многих в этом мире.

Однако насколько Хефнер был искреннем в этом всем — вопрос.

Его друзья в фильме Дин (преимущественно мужчины) отзывались о нем крайне положительно. А вот его модели рассказывают много фактов, которые в современном обществе вызывают неприятные ощущения.

Александра Дин заявила, что есть девушки, которым нравилось проживание в особняке Хефнера. Однако она готова дать возможность высказаться и тем, для кого это закончилось физическим и психологическим насилием.

Какие тайны особняка Хефнера уже были рассказаны:

Хью Хефнер и команда Playboy тотально контролировали внешность девушек, стандарты были очень высокими. Также поощрялась пластическая хирургия. Под контроль попадал даже цвет волос и помады.

Для так называемых оргий девушек накачивали наркотиками и алкоголем. Хью Хефнер самостоятельно предлагал моделям наркотик, который он называл раздвигателем ног.

В особняке Playboy была круглосуточная видеосъемка. Большинство камер и микрофонов были скрытыми. Это позволяло ему состряпать хороший компромат на тех, кто посещал особняк. Гостей, которые могли себе позволить лишнего под алкоголем, он мог заткнуть в любой момент, а модели боялись покидать особняк.

Девушкам нельзя было приглашать друзей в особняк. Также они не могли его покидать без веской причины. Например, выйти из особняка можно было разве что на семейный праздник.

Хью Хефнер был поклонником серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Его восхищал тот факт, что мужчина мог завоевывать настолько сильную любовь женщин, что они оставались ему преданными даже после тюрьмы за преступления, на которые их толкал Мэнсон.

Сондра Теодор была девушкой Хефнера в 1970-х. По ее словам, в особняке в те времена проходили вечеринки, на которых присутствовали секс-работницы для VIP-друзей медиамагната.

— Он был похож на вампира. Он десятилетиями высасывал жизнь из молодых девушек, — отметила Теодор.

Она добавила, что Хефнер также подсадил ее на кокаин, которого в особняке было огромное количество.

Интересно, что против Хефнера не выдвигалось официальных обвинений. Более того, после его смерти в 2017 году многие девушки отзывались о нем с нежностью. Хотя, может, тут и сработал режим: о покойниках либо хорошо, либо ничего.

Также в рамках сериала Александры Дин высказалась бывшая девушка Хефнера Холли Мэдисон. Она заявила, что у основателя Playboy были тысячи компрометирующих фотографий, сделанных скрытой камерой.

По словам последней жены Хефнера Кристал, слова Холли правдивы, однако она все снимки уже уничтожила.