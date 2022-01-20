Аб’юз, секс із Г’ю Гефнером і виплати: модель про таємниці життя в особняку Playboy

Модель Playboy Холлі Медісон продовжує розповідати таємниці про свій досвід проживання в особняку Г’ю Гефнера.

– Озираючись назад, я думаю, що особняк був дуже схожий на культ, тому що ми всі перебували під газлайтингом і очікували, що Геф буде справді добрим хлопцем, – зазначила модель.

Газлайтинг – різновид психологічного насильства (аб’юзу), маніпуляція, головна мета якої змусити об’єкт впливу засумніватися в об’єктивності сприйняття того, що відбувається. Раніше наші колеги із Фактів. Здоров’я вже розповідали про газлайтинг.

Вона також стверджує, що Гефнер, який помер у 2017 році у віці 91 року, мав звичку ховати жінок в особняку.

Холлі зазначила, що в особняку легко було сховати дівчат від зовнішнього світу.

Дівчата мали комендантську годину о 21.00, їх заохочували не запрошувати гостей. Звідти не можна було просто вийти, якщо це не якесь сімейне свято.

Медісон жила в особняку з 2001 до 2008 року. Вона стверджує, що Гефнер змусив її залишити роботу офіціанткою. Дівчата в особняку отримували допомогу – $1 тис. на тиждень.

Нещодавно Медісон докладно описала свій перший сексуальний контакт із босом Playboy, назвавши його травмуючим.