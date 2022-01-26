Вдова засновника еротичного журналу для чоловіків Playboy Г’ю Гефнера Крістал підтвердила, що він шантажував своїх моделей. Жінка знайшла компрометуючі фотографії.

24 січня відбулася прем’єра документального серіалу Секрети Playboy. Так, у кінострічці Голлі Медісон, яка була моделлю Playboy, розповіла, що піти з особняка де вони всі жили було практично неможливо. Гефнер влаштовував для дівчат пікантні та інтимні зйомки, після чого шантажував їх цими відео та фото.

Після прем’єри серіалу Крістал написала в Twitter, що справді знайшла всі фотографії, про які говорила Голлі.

– Я знайшла тисячі фотографій, про які говорила Голлі Медісон. Я негайно порвала їх і знищила кожну для тебе та безлічі інших жінок, які зображені на них. Їх більше немає, – повідомила Крістал.

I found thousands of those disposable camera photos you are talking about @hollymadison. I immediately ripped them up and destroyed every single one of them for you and the countless other women in them. They’re gone. — Crystal Hefner (@crystalhefner) January 25, 2022

Також в епізоді серіалу Голлі розповіла, що Г’ю робив вісім екземплярів кожного знімка.

Після публічного визнання Медісон інші моделі Гефнера також перестали мовчати і стали робити свої заяви, розповідаючи про насильство з боку гостей засновника Playboy тощо.

До речі, Крістал почала зустрічатися з Г’ю в 2009 році. Чоловік був на 60 років старший за дівчину. В 2012 році вони одружилися і прожили разом до смерті Гефнера. Засновник Playboy помер 2 вересня 2017 року. Йому був 91 рік.