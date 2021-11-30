Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который был ведущим на скандальной БДСМ-вечеринке в годовщину Голодомора, объяснил свое выражение “блогерская голодная туса”.

В сториз на личной странице в Instagram он во второй раз извинился и заверил, что его слова никаким образом не связаны с надругательством над Днем памяти.

— Во время работы в предыдущих сториз был контекст: гостям не выносили долго блюда и они кипишевали. И мой ответ о “блогерской голодной тусе” был констатацией и отнюдь не юмором или надругательством над Днем памяти. Простите, – написал Остапчук.

Стоит отметить, что блогерша Саша Пустовит в развертывании скандала обвинила именно Владимира Остапчука, который опубликовал фото с подписью “голодная блогерская туса”.

Пустовит, которая тоже присутствовала на громкой вечеринке, публично извинилась перед украинцами.

– Никаких, связанных с Днем памяти жертв Голодомора, названий вечеринки не было. Было дибильное и необдуманное сториз ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно. Я прошу прощения у всех украинцев, чьи чувства задело субботнее событие. Оправдываться и комментировать что-либо в дальнейшем я не могу. Я была гостей, которая пришла к другу, – написала блогерша.

Жена Владимира Остапчука решила публично защитить мужа. Кристина Горняк опубликовала сторbз, в которой обратилась к Саше Пустовит.

– Хайп с разводом уже потерял свою силу, нужно найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро, – написала Горняк.

В приватной переписке Пустовит написала, что Горняк защищает своего мужа, однако стоит посмотреть на ситуацию не как жена ведущего, а как рядовой человек.

Кристина ответила, что всем надо извиниться за этот поступок, а не опрокидывать вину на других.

После этого Саша Пустовит заблокировала Кристину Горняк в Instagram.

Напомним, что в годовщину Голодомора, 27 ноября, блогер Александр Залиско устроил громкую вечеринку по случаю своего дня рождения. Мероприятие с элементами эротики состоялось в Доме ученых во Львове.

На вечеринке присутствовали и другие известные блогеры, в частности, Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерия Юрченко, Таня Самбурская. Вечеринка была в стиле Show bar, с довольно откровенными конкурсами, эротическими танцами.