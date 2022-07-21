Співак Коля Сєрга розповів про усвідомлення важливості української мови.

Каже, мова – це насамперед самоідентифікація, культурний код. Зараз вона просто необхідна, оскільки це сепарація від РФ.

– Я належу до людей, яким не потрібне регулювання зовні… З кимось в інтерв’ю ми порушували питання того, що з’являється заборона на російські пісні, а моя творчість завжди такою і була. Я неправильно зрозумів і почав захищати російську мову. У мене з’явилося дуже багато людей, які почали розповідати мені про українську мову, культуру, я почав її вивчати, – наголосив Коля.

Зізнається, був приємно вражений під час вивчення української культури. Сєрга хоч і почав говорити українською, проте зазначає, що поки що йому це складно.

Зараз дивляться

– Я зрозумів, що в голові перекладаю. Ще не з’явилася ця легкість, коли ти одразу думаєш українською, але я до цього все ближче і ближче, – каже він.

А от письменник Андрій Любка зазначає, що йому приємно, коли нові люди переходять на українську мову.

– Я оптимістичний до української мови і був таким ще років п’ять тому. Якщо дивитися з історичної перспективи, то за якихось останніх 30 років ми зробили колосальний крок, – сказав Андрій.

Раніше Коля Сєрга висміяв росіян, які виправдовують війну. Він написав промовистий вірш, зазначивши, що немає жодного виправдання тому, що робить Росія з Україною. А той, хто замовчує чи підтримує дії влади РФ, уже проклятий.