Телеведучий та співак Коля Сєрга висміяв росіян, які виправдовують повномасштабну війну в Україні. Шоумен написав промовистий вірш.

В Instagram Коля оприлюднив відео, в якому зачитав підписникам свій витвір.

Хорошо быть тупым

можно жить в России,

Можно Путина любить,

Видеть в нем мессию.

Зараз дивляться

Хорошо быть тупым

Можно втычить в телик

Душу медленно губить

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,

Легче двигать в стаде,

И не думать о пути,

Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,

Не гнетет свобода,

Рвется ген, будто тромб,

На исходе рода.

Русский дух роет дно,

Едет в храм на танке,

Хорошо быть г**ном

В ж**е, будто в мамке.

Під відео Коля додав, що немає жодного виправдання тому, що робить Росія з Україною. А той, хто замовчує чи підтримує дії влади РФ – уже проклятий.

– Ви ж розумієте, що тупість – це не виправдання. Немає жодного виправдання тому, що робить Росія, і кожен, хто згоден із її діями чи бездіяльний росіянин уже проклятий. І це прокляття триматиметься стільки, скільки буде потрібно для того, щоб культурні та соціальні алгоритми Росії та її п’явок були знищені, – зазначив Сєрга.

Зазначимо, що сам артист із перших днів повномасштабної війни захищає нашу країну.

Фото: Коля Сєрга