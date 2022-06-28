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Тупість – не виправдання: Коля Сєрга висміяв росіян, які виправдовують війну

28 Червня 2022, 12:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тупість – не виправдання: Коля Сєрга висміяв росіян, які виправдовують війну

Телеведучий та співак Коля Сєрга висміяв росіян, які виправдовують повномасштабну війну в Україні. Шоумен написав промовистий вірш.

В Instagram Коля оприлюднив відео, в якому зачитав підписникам свій витвір.

Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Зараз дивляться

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть г**ном
В ж**е, будто в мамке.

Під відео Коля додав, що немає жодного виправдання тому, що робить Росія з Україною. А той, хто замовчує чи підтримує дії влади РФ – уже проклятий.

– Ви ж розумієте, що тупість – це не виправдання. Немає жодного виправдання тому, що робить Росія, і кожен, хто згоден із її діями чи бездіяльний росіянин уже проклятий. І це прокляття триматиметься стільки, скільки буде потрібно для того, щоб культурні та соціальні алгоритми Росії та її п’явок були знищені, – зазначив Сєрга.

Зазначимо, що сам артист із перших днів повномасштабної війни захищає нашу країну.

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Фото: Коля Сєрга

Теги
Війна в Україні Вірш Коля Сєрга
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