Певец Коля Серга рассказал об осознании важности украинского языка.

Говорит, язык — это прежде всего самоидентификация, культурный код. Сейчас он просто необходим, поскольку это сепарация от РФ.

— Я отношусь к людям, которым не нужно регулирование снаружи… С кем-то в интервью мы поднимали вопрос того, что появляется запрет на российские песни, а мое творчество всегда таким и было. Я не правильно понял и начал защищать русский язык. У меня появилось очень много людей, которые начали рассказывать мне про украинский язык, культуру, я начал ее изучать, — отметил Коля.

Признается, был приятно удивлен во время изучения украинской культуры. Серга хоть и начал говорить на украинском, однако отмечает, пока что еще это сложно.

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— Я понял, что в голове перевожу. Еще не появилась та легкость, когда ты сразу думаешь на украинском, но я к этому все ближе и ближе, — говорит он.

В свою очередь, писатель Андрей Любка отмечает, что ему приятно, когда новые люди переходят на украинский язык.

— Я оптимистичен к украинскому языку и был таковым еще лет пять назад. Если смотреть с исторической перспективы, то за каких-то последних 30 лет мы сделали колоссальный шаг, — сказал Андрей.

Ранее Коля Серга высмеял россиян, которые оправдывают войну. Он написал красноречивое стихотворение, отметив, что нет никакого оправдания тому, что делает Россия с Украиной. А тот, кто замалчивает или поддерживает действия власти РФ — уже проклят.

Фото: Николай Серга