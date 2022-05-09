Співачка Аліна Паш презентувала мікс із трьох треків, який присвятила своїй мамі Вікторії. Артистка поєднала пісні Kalush Orchestra Stefania, Coolio Gangsta’s Paradise та Андрія Малишка Рідна мати моя.

Кавер артистка презентувала в день народження мами. Водночас вона побажала Україні перемоги на всіх фронтах, зокрема і Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

– Ти моя головна перемога, моя Вікторія, оскільки навчила любити світ і невпинно йти далі, бути сильною незважаючи на незгоду. Я така щаслива бути твоєю донькою! І я обіцяю тобі, що понесу подароване тобою світло далі, обіцяю, що зцілюватиму ним, пробачатиму, об’єднуватиму, і неодмінно Україна переможе рашистів. Ми розквітнемо всією Батьківщиною, і стане по всій землі слава, – написала Аліна в Instagram.

Варто зазначити, що спочатку на Євробаченні 2022 Україну мала представляти Аліна Паш. Проте навколо співачки спалахнув скандал, оскільки в мережі з’явилася інформація, що артистка незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року.

Аби довести чесність, Паш надала відповідну довідку, однак у її правдивості засумнівався активіст Сергій Стерненко. Згодом виявилось, що артистці прикордонники не видавали цей документ.