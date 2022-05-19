Певица Алина Паш попалась на лжи на счет своей поездки в оккупированный Крым.

Недавно Паш заявила, что посещала полуостров вместе с исполнительницей Ириной Билык. Якобы там они выступали на частной вечеринке и она была на бэк-вокале. Этим самым артистка подтвердила, что незаконно пересекла границу, хотя ранее говорила об обратном и даже предоставляла документы.

Дело в том, что о поездке Ирины Билык в Крым в 2015 году всем давно известно. Артистка сама признавалась, что летала на полуостров с Москвы. Алина же доказывала, что ездила на оккупированную территорию через Херсонскую область.

Сейчас смотрят

Сделать акцент на лжи Паш решил активист Сергей Стерненко. Он отметил, что не хотел вновь поднимать эту тему, однако артистка сама вынуждает.

— Несколько месяцев назад я сообщил, что тогда еще победительница отбора на Евровидение 2022 от Украины Алина Паш посещала оккупированный Крым авиарейсом через Москву и подделала справку от пограничников о том, что она якобы ездила в Крым через Херсонскую область. Благодаря разоблачению лжи Алины она была дисквалифицирована, а вместо нее на конкурс поехала группа Kalush. За подделку документов ее так и не наказали, а за свою ложь Паш не извинилась, — написал Стерненко в Telegram.

Он добавил, что Билык была в Крыму 11-12 августа в 2015 году. Тогда российский певец Филипп Киркоров выложил с артисткой фото с фестиваля Детская новая волна. Ирина же говорила, что на полуостров летала на свадьбу к друзьям.

— И здесь интересные совпадения: как раз 12 августа того года Алина Паш улетела из Москвы в Крым. По ее словам, на свадьбу и вместе с Ириной Билык. Соответственно, этим она подтвердила, что остров посещала незаконно. Была ли она тоже на пропагандистском фестивале – вопрос открытый, — подчеркнул Сергей.

Напомним, после национального отбора на Евровидение 2022 разгорелся скандал, связанный с Алиной Паш. В 2015 году исполнительница посещала оккупированный Крым, однако предоставила справку, что делала это законно.

В правдивости документа засомневался активист Сергей Стерненко. Затем стало известно, что Госпогранслужба не выдавала справку Алине Паш о въезде в Крым с украинской территории. Как оказалось, фальшивую справку предоставил директор артистки, которого она сразу же уволила.

В результате артистка отказалась от участия в конкурсе, а Суспільний мовник заявил о дисквалификации Паш из-за поддельного документа.