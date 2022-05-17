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Виступали на весіллі: Аліна Паш заявила, що відвідувала Крим разом із Іриною Білик

17 Травня 2022, 14:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Паш
Джерело: Аліна Паш

Співачка Аліна Паш, яка могла представляти Україну на Євробаченні 2022 вперше заявила, що виступала в окупованому Криму разом із виконавицею Іриною Білик.

Скандал про незаконне перетинання кримського кордону з боку РФ Аліною Паш знову набирає обертів. Переможниця нацвідбору на Євробачення 2022 не витримала під час чергової згадки про те, що вона відвідувала Крим у 2015 році і заявила, що була там не одна.

Так, у Instagram-stories Паш написала, що виступала на приватній вечірці разом із Іриною Билик.

– Я не виступала у РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим – це Україна, – зазначила Аліна.

Факти ICTV звернулися до менеджера Ірини Білик, проте наразі не отримали відповіді.

Також вона сказала, що привітала Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні 2022 та підтримувала їх ще до конкурсу. Артистка додала, що їй не потрібно реабілітовуватися, оскільки вона просто захищає свою гідність.

До цього Аліна Паш скаржилася, що досі знаходяться люди, які не втомлюються закидати її негативними коментарями.

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