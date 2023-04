Речі легендарного Фредді Мерк’юрі виставлять на аукціон. На цей крок пішла його стара подруга, яка продасть колекцію з 1 500 предметів музиканта з Queen.

Усі ці речі артист збирав протягом 30 років і зберігав їх у своєму будинку в західному Лондоні. Після смерті 1991 року нерухомість разом з іншим майном у будинку дісталася Мері Остін, подрузі Мерк’юрі.

З цікавих предметів – рукописи співака і його бунтарські сценічні костюми.

– Колекція дає змогу глибше пізнати особистість і людину, яку я знала. Ви побачите весь спектр його смаку, це дуже вишукана добірка предметів, – заявила Остін.

Наприклад, на продаж виставлять одну з картин французького художника Тіссо – тільки за неї можуть виручити $500-750 тис.

Але найунікальнішим лотом буде рукописний текст пісні We Are The Champions – до нього увійшли гармонії та акорди на дев’яти сторінках. За таку річ попросять $250-375 тис.

Остін була однією з небагатьох, хто залишився з Фредді до самого кінця. Вона доглядала за ним перед смертю, коли той слабшав від СНІДу.

Собі 72-річна жінка залишить лише кілька особистих фотографій і подарунків. Усі предмети виставлять цього літа через аукціонний дім Sotheby’s у галереях у Лондоні, а продажі розпочнуться вже у вересні.

