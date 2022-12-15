Американський актор Брюс Вілліс, що страждає афазією – розладом мови, переписав заповіт. Його $250 млн спадок дістанеться другій дружині, акторці Еммі Геммінг і їхнім спільним донькам – Івлін і Мейбел.

Першій дружині легенди бойовиків, акторці Демі Мур не дістанеться нічого, за словами близького до актора джерела. Їхнім спільним дітям – Румер, Скаут і Таллула по $1 млн кожній.

– Брюс хотів переконатися, що про його сім’ю подбають. Він вважає, що Румер, Скаут і Таллула протягом усього свого життя отримували найкраще з того, що він може запропонувати у фінансовому відношенні, – каже інсайдер.

Також він зазначив, що всього 67-річний Брюс міняв заповіт тричі – коли одружився на Еммі, коли народилися їхні діти і зараз, коли його здоров’я залишає бажати кращого.

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– Брюс також вважає, що Демі, стан якої оцінюється в $200 млн, завжди буде поруч з Румер, Скаут і Таллулою, – сказало джерело.

Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що стан здоров’я Брюса Вілліса різко погіршився. Він мало, що може сказати і багато чого не розуміє з того, що говорять інші. Все це через афазію, про яку шанувальникам актора стало відомо в березні.