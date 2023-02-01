Вдова Элвиса Пресли Присцилла Пресли будет оспаривать завещание своей покойной дочери в суде. По документах, бывшую жену музыканта должны отстранить от должности попечителя.

Так, Присцилла будет доказывать, что поправка в завещании является недействительной.

Скандал начался с внезапной смерти 54-летней дочери Элвиса — Мария скончалась от остановки сердца в возрасте 54 лет. Еще в 2010 году Мари назначила свою мать и бывшего бизнес-менеджера Барри Сигела совладельцами своего имущества на случай смерти.

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Однако, в это решение дочь музыканта внесла правки еще в 2016 году — она удалила их из завещания, и взамен добавила своих старших детей — Райли и Бенджамина Кео. Они должны быть единственными наследниками.

Что касается Присциллы, то она узнала о таком решении только после смерти дочери 12 января. Вдова считает, что изменения недийствительные, поскольку она о них никогда не слышала, а также в документе неправильно написано ее имя. Даже подпись дочери кажется поддельной.

Присцилла обратилась к Верховному суду, чтобы добиться праведливости. Лиза Мари была единственным ребенком Элвиса. Ранее она контролировала Elvis Presley Enterprises, хотя в 2005 году продала большую часть акций компании частной инвестиционной компании.

Дочь сохраняла контроль над поместьем Грейслендом, в котором Пресли был найден без сознания в августе 1977 года.

Впрочем, многих потомков звезд интересуют не деньги, а творческое наследие. Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет поп-короля в грядущем биографическом фильме.