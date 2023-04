Вещи легендарного Фредди Меркьюри выставят на аукцион. На этот шаг пошла его старая подруга, которая продаст коллекцию из 1 500 предметов музыканта из Queen.

Все эти вещи артист собирал в течение 30 лет и хранил их в своем доме в западном Лондоне. После смерти в 1991 году недвижимость вместе с другим имуществом в доме достались Мэри Остин, подруге Меркьюри.

Из интересных предметов — рукописи певца и его бунтарские сценические костюмы.

— Коллекция позволяет глубже узнать личность и человека, которого я знала. Вы увидите весь спектр его вкуса, это очень изысканная подборка предметов, — заявила Остин.

К примеру, на продажу выставят одну из картин французского художника Тиссо — только за нее могут выручить $500-750 тыс.

Но самым уникальным лотом будет рукописный текст песни We Are The Champions — в него вошли гармонии и аккорды на девяти страницах. За такую вещь попросят $250-375 тыс.

Остин была одной из немногих, кто остался с Фредди до самого конца. Она ухаживала за ним перед смертью, когда он ослабевал от СПИДа.

Себе 72-летняя женщина оставит лишь несколько личных фотографий и подарков. Все предметы выставят этим летом через аукционный дом Sotheby’s в галереях в Лондоне, а продажи начнутся уже в сентябре.

