Старший син рок-співака Джона Леннона продає особисті речі зірки. Так, предмети будуть виставлені як NFT-аналоги – фізичні речі Джуліан залишить собі.

До списку увійшов навіть особистий одяг — чорний плащ, який носив Леннон під час знімання у фільмі Допоможіть! 1965 року. На продаж виставлять і рукописні нотатки до пісні The Beatles – Hey Jude 1968 року.

Як NFT продадуть і афганське пальто, яке Джон Леннон носив у телевізійному фільмі Чарівна таємнича подорож, а також три гітари Gibson, подаровані Джуліану його батьком.

Очікується, що саме ручні рукописи продадуться найдорожче — стартова ціна починається від $30 тис. Ставки, напевно, збільшать цю суму в кілька разів.

Частина виторгу від продажу NFT піде у фонд Джуліана Леннона White Feather Foundation, який захищає та зберігає культуру різних корінних народів.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88

— Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022