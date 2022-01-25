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Рукописи, гітари та одяг: особисті речі Джона Леннона виставлять на NFT-аукціон

25 Січня 2022, 18:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джон Леннон
Джерело: Getty Images

Старший син рок-співака Джона Леннона продає особисті речі зірки. Так, предмети будуть виставлені як NFT-аналоги – фізичні речі Джуліан залишить собі.

До списку увійшов навіть особистий одяг — чорний плащ, який носив Леннон під час знімання у фільмі Допоможіть! 1965 року. На продаж виставлять і рукописні нотатки до пісні The Beatles – Hey Jude 1968 року.

Як NFT продадуть і афганське пальто, яке Джон Леннон носив у телевізійному фільмі Чарівна таємнича подорож, а також три гітари Gibson, подаровані Джуліану його батьком.

Очікується, що саме ручні рукописи продадуться найдорожче — стартова ціна починається від $30 тис. Ставки, напевно, збільшать цю суму в кілька разів.

Частина виторгу від продажу NFT піде у фонд Джуліана Леннона White Feather Foundation, який захищає та зберігає культуру різних корінних народів.

Онлайн-аукціон відбудеться 7 лютого.

Втім, вчені скептично ставляться до NFT – дослідників з Лондонського університету вивчили цей ринок, і назвати його дуже складним. Наприклад, всього 1% файлів з 4,7 млн NFT-товарів продали дорожче за $1,5 тис. Проте цифровий ринок мистецтва тільки починає входити в наше життя.

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Джерело
BBC
Теги
NFT , The Beatles , Джон Леннон
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