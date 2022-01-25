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Рукописи, гитары и одежду: личные вещи Джона Леннона выставят на NFT-аукцион

25 января 2022, 18:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джон Леннон
Источник: Getty Images

Старший сын рок-певца Джона Леннона продает личные вещи звезды. Так, предметы будут выставлены в качестве NFT-аналогов — физические вещи Джулиан оставит себе.

В список вошла даже личная одежда — черный плащ, который носил Леннон во время съемок в фильме На помощь! в 1965 году. На продажу выставят и рукописные заметки к песне The Beatles — Hey Jude 1968 года.

В качестве NFT продадут и афганское пальто, которое Джон Леннон носил в телевизионном фильме Волшебное таинственное путешествие, а также три гитары Gibson, подаренные Джулиану его отцом.

Ожидается что именно ручные рукописи продадутся дороже всего — стартовая цена начинается от $30 тыс. Ставки наверняка увеличат эту сумму в несколько раз.

Часть выручки от продажи NFT пойдет в фонд Джулиана Леннона White Feather Foundation, который защищает и сохраняет культуру различных коренных народов. 

Онлайн-аукцион состоится 7 февраля.

Впрочем, ученые скептически относятся к NFT — исследователей из Лондонского университета изучили этот рынок, и назвать его востребованным очень сложно. К примеру, всего 1% файлов из 4,7 млн NFT-товаров продали дороже $1,5 тыс. Однако цифровой рынок искусства только начинает входить в нашу жизнь.

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Источник
BBC
Теги
NFT , The Beatles , Джон Леннон
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