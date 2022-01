Старший сын рок-певца Джона Леннона продает личные вещи звезды. Так, предметы будут выставлены в качестве NFT-аналогов — физические вещи Джулиан оставит себе.

В список вошла даже личная одежда — черный плащ, который носил Леннон во время съемок в фильме На помощь! в 1965 году. На продажу выставят и рукописные заметки к песне The Beatles — Hey Jude 1968 года.

В качестве NFT продадут и афганское пальто, которое Джон Леннон носил в телевизионном фильме Волшебное таинственное путешествие, а также три гитары Gibson, подаренные Джулиану его отцом.

Ожидается что именно ручные рукописи продадутся дороже всего — стартовая цена начинается от $30 тыс. Ставки наверняка увеличат эту сумму в несколько раз.

Часть выручки от продажи NFT пойдет в фонд Джулиана Леннона White Feather Foundation, который защищает и сохраняет культуру различных коренных народов.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88

— Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022