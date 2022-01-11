Як зробити та продати свій NFT-токен: покрокова інструкція

У 2021 році криптовалюта помітно закріпила свої позиції на світовому ринку. Особливо популярною галуззю стали NFT-токени, на яких може заробляти майже кожен. Продавати свою творчість можуть не лише поети, музиканти чи художники. Можна зробити малюнок і виставити у NFT-форматі – його можуть купити за величезні гроші, якщо знайдеться справжній поціновувач.

NFT – це підвид криптографічних токенів, де кожен екземпляр є унікальним. NFT неможливо підробити – це сертифікат на контент. Йдеться про фотографію, малюнок, музику — на все це активно розкуповують права. Докладніше дізнатися про технологію NFT можна у матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Вибираємо контент для створення NFT Найпопулярнішим контентом серед авторів є образотворче мистецтво. Йдеться не лише про картинки — рідкісні знімки, а також унікальна поліграфія. Наразі токенізувати можна все, що підходить під формати PG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB та GLTF.

Крок 2. Завантажуємо гаманець для криптовалюти У цій інструкції використовується сервіс MetaMask – це захищений гаманець, який використовується для взаємодії з блокчейном Ethereum. Найпростіше завантажити його в браузер Google Chrome або Firefox, а також завантажити на смартфон. Потрібно зайти на сайт і натиснути кнопку Завантажити, а потім вибрати браузер або ОС мобільного пристрою iOS або Android, після чого слідувати інструкціям програми для встановлення.

Крок 3. Створюємо гаманець для криптовалюти Потрібно натиснути кнопку Почати роботу, а потім придумати пароль для входу. У жодному разі не діліться цією комбінацією цифр та букв. Дотримуйтесь інструкцій, а також збережіть резервний код для відновлення – система автоматично його надасть. Після успішного захисту можна скористатися гаманцем.

Крок 4. Реєструємось на OpenSea На сьогодні OpenSea вважається найбільшим ринком для купівлі та продажу NFT-токенів. Щоб зареєструватися, потрібно натиснути кнопку Create, а потім вибрати зі списку гаманців MetaMask. Далі потрібно підтвердити підключення, дотримуючись інструкції сервісу. Після цього вас перенаправить на сторінку для створення NFT-токену.

Крок 5. Створюємо NFT Вибираємо файл та завантажуємо його з комп’ютера чи смартфона. Знизу з’являться вільні поля, де потрібно назвати токен. Також можна додати посилання на сайт у графу External link – він відкриватиметься при натисканні на картинку. За бажанням можна додати опис у полі Description. Якщо є багато токенів – можна робити з них колекції. Новий файл можна буде додати до будь-якого зі створених вами списків, які з’являться у полі Collection. Поле Supply заповнюється автоматично – система сама визначить кількість файлів. Далі потрібно обрати у графі Blokchain – Ethereum. Після цього можна сміливо натискати кнопку Create. Тепер токен успішно створено – його можна подивитися в особистому обліковому записі, а також редагувати за необхідності.