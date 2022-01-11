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Як зробити та продати свій NFT-токен: покрокова інструкція

11 Січня 2022, 12:39 Микола Олефіренко

У 2021 році криптовалюта помітно закріпила свої позиції на світовому ринку. Особливо популярною галуззю стали NFT-токени, на яких може заробляти майже кожен. Продавати свою творчість можуть не лише поети, музиканти чи художники. Можна зробити малюнок і виставити у NFT-форматі – його можуть купити за величезні гроші, якщо знайдеться справжній поціновувач.

NFT – це підвид криптографічних токенів, де кожен екземпляр є унікальним. NFT неможливо підробити – це сертифікат на контент. Йдеться про фотографію, малюнок, музику — на все це активно розкуповують права. Докладніше дізнатися про технологію NFT можна у матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Вибираємо контент для створення NFT

Найпопулярнішим контентом серед авторів є образотворче мистецтво. Йдеться не лише про картинки — рідкісні знімки, а також унікальна поліграфія.

Наразі токенізувати можна все, що підходить під формати PG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB та GLTF.

Крок 2. Завантажуємо гаманець для криптовалюти

У цій інструкції використовується сервіс MetaMask – це захищений гаманець, який використовується для взаємодії з блокчейном Ethereum.

MetaMask

Найпростіше завантажити його в браузер Google Chrome або Firefox, а також завантажити на смартфон. Потрібно зайти на сайт і натиснути кнопку Завантажити, а потім вибрати браузер або ОС мобільного пристрою iOS або Android, після чого слідувати інструкціям програми для встановлення.

 

Крок 3. Створюємо гаманець для криптовалюти

Потрібно натиснути кнопку Почати роботу, а потім придумати пароль для входу. У жодному разі не діліться цією комбінацією цифр та букв.

Дотримуйтесь інструкцій, а також збережіть резервний код для відновлення – система автоматично його надасть.

Після успішного захисту можна скористатися гаманцем.

MetaMask

 

Крок 4. Реєструємось на OpenSea

На сьогодні OpenSea вважається найбільшим ринком для купівлі та продажу NFT-токенів.

OpenSea

Щоб зареєструватися, потрібно натиснути кнопку Create, а потім вибрати зі списку гаманців MetaMask. Далі потрібно підтвердити підключення, дотримуючись інструкції сервісу.

Після цього вас перенаправить на сторінку для створення NFT-токену.

Крок 5. Створюємо NFT

Вибираємо файл та завантажуємо його з комп’ютера чи смартфона.

OpenSea

Знизу з’являться вільні поля, де потрібно назвати токен.

Також можна додати посилання на сайт у графу External link – він відкриватиметься при натисканні на картинку.

За бажанням можна додати опис у полі Description.

Якщо є багато токенів – можна робити з них колекції. Новий файл можна буде додати до будь-якого зі створених вами списків, які з’являться у полі Collection.

Поле Supply заповнюється автоматично – система сама визначить кількість файлів.

Далі потрібно обрати у графі Blokchain – Ethereum.

OpenSea

Після цього можна сміливо натискати кнопку Create.

Тепер токен успішно створено – його можна подивитися в особистому обліковому записі, а також редагувати за необхідності.

Крок 6. Виставляємо NFT-токен на продаж

Натисніть кнопку Sell у верхньому правому куті, після чого вам необхідно ввести деякі дані.

OpenSea

У табличці Type потрібно вибрати один із двох варіантів – Fixed Price (Фіксована вартість) та Time Auction (Тимчасовий аукціон). Для інструкції було взято перший варіант.

У полі Price потрібно вибрати ціну в еквіваленті цього курсу Etherium до долара.

У графі Duration вибираємо час, за який токен буде доступний у продажу – від одного дня до шести місяців.

Також сервіс OpenSea передбачає податок у розмірі 2,5% від продажу. Це потрібно враховувати.

Коли закінчите заповнювати всі поля, натисніть кнопку Complete Listing.

Щоб остаточно виставити NFT на продаж, потрібно поповнити гаманець MetaMask на суму від $80. Це потрібно для підключення гаманця OpenSea. Надалі оплата не знадобиться.

Після цього залишається дочекатися купівлі токена.

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Теги
NFT , Криптовалюта
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