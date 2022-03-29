Український телеведучий Сергій Притула відверто розповів про роботу однієї з найбільших волонтерських організацій України.

Він подякував величезній кількості українських чиновників, до яких у суспільства та в нього особисто до всього цього було дуже багато запитань та претензій.

– За останній місяць мобілізувалися всі – і суспільство, і ті люди, від рішень яких багато чого залежить, – зазначив Притула.

Він сказав, що його фонд був заснований та працював для немілітарних завдань – вони опікувалися дітками, допомагали реабілітаційним центрам.

– Доводилося переводити роботу фонду на міліарні рейки, це зайняло певний час. Я хочу подякувати всім тим, хто заощадив нам цей час, нерви. Отримувати певні ліцензії, дозволи, то був клопіт, – зізнався Сергій.

Нещодавно Притула розпочав збір коштів для комплексу БПЛА. Виробник дав два дні на бронь комплексу, але гроші вдалося зібрати за шість годин.

– Ця історія мене розчулює до сліз. Коли ти просив людей скинути пів мільйона євро для того, щоб придбати комплекс БПЛА за кордоном, який вкрай необхідний нашим захисникам… Через шість годин ці гроші були… Зранку я перевірив рахунки ще раз і побачив, що там стільки грошей, що я можу взяти не тільки цей закордонний БПЛА, а ще й нашого вітчизняного виробництва, – наголосив шоумен.

Також він звернувся до діаспор, зазначивши, що в Україні є люди, які займаються волонтерською діяльністю з 2014 року, і саме вони знають, як правильно використати надані кошти.

– Іноді приходить така допомога, яку ми не можемо передати жодному підрозділу. Не можна передавати шоломи 1973 року, джгути – 1984 року тощо. Не витрачайте кошти, якщо не знаєте, що придбати, – зазначив Притула.

Раніше Сергій Притула попросив українців донатити в криптовалюті. Шоумен пояснив, що за її допомогою його команда може замовляти амуніцію для українських військових.