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Чверть закупівель відбувається криптою: Притула про потреби армії та донати для фонду

28 Квітня 2022, 11:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Чверть закупівель відбувається криптою: Притула про потреби армії та донати для фонду

Український телеведучий Сергій Притула розповів про потреби української армії та роботу свого волонтерського штабу.

Він зазначив, що зараз до фонду надходить величезна кількість запитів від Сил спеціальних операцій.

– Вони мають дещо витонченіші завдання і потребують для цього відповідних технічних засобів, які є достатньо дороговартісними. Наприклад, прилади нічого бачення – це від $8 тис. за одиницю. Друге – це БПЛА-комплекси, яких катастрофічно не вистачає, позаяк вітчизняні виробники евакуювали свої виробництва і тільки зараз приступають до відновлення серійного виробництва, до конвеєра. Поки виникла ця пауза, ми скуповували все, що можна і не можна, – розповів Притула.

За слова Притули, транспорт залишається одним найнагальніших і найболючіших запитів української армії.

Водночас телеведучий зауважив, що скасування нульового мита на ввезення машин ніяк не позначиться на роботі фонду, оскільки він має репутацію, яка значно спрощує комунікацію на кордоні.

– Те, що Кабмін зняв мито – це було добро для всіх волонтерів, які тягнули машини для наших захисників. Нашому війську зараз потрібні тисячі різнопланових автомобілів. І я просив би залишити цю можливість для верифікованого волонтерського середовища, щоб вони могли і далі цим користуватися. Ті, хто намагаються під шумок завозити автомобілі для власних потреб чи якоїсь комерції – вони точно своїми чергами не мають заважати волонтерам завозити те, що вони скуповують за кордоном, – додав він.

З продовженням війни економічний ресурс людей, які роблять донати для української армії, починає вичерпуватись. Але Притула, який має попередній досвід волонтерства, зміг це передбачити.

– Ми з колегами-волонтерами змогли диверсифікувати певним чином фінансові потоки, які нам надходили. Ще у березні ми зафрахтовали і законтрактрактували достатньо велику кількість допомоги, яка приходить зараз, у квітні, і буде приходити у травні, і навіть у червні. Ми розуміли, що війна – це довгограюча платівка, і що донати будуть спадати, і нам на той момент, коли воно просяде, треба мати якесь посилення. Займаємось певною диверсифікацією, і зараз більше починаємо працювати з бізнесом, особливо з IT-середовищем і тими, хто займається криптовалютами. У мене в штабі десь чверть всіх закупівель відбувається криптою, – додав Сергій Притула.

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Теги
Війна в Україні, волонтер, Сергій Притула
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