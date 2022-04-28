Український телеведучий Сергій Притула розповів про потреби української армії та роботу свого волонтерського штабу.

Він зазначив, що зараз до фонду надходить величезна кількість запитів від Сил спеціальних операцій.

– Вони мають дещо витонченіші завдання і потребують для цього відповідних технічних засобів, які є достатньо дороговартісними. Наприклад, прилади нічого бачення – це від $8 тис. за одиницю. Друге – це БПЛА-комплекси, яких катастрофічно не вистачає, позаяк вітчизняні виробники евакуювали свої виробництва і тільки зараз приступають до відновлення серійного виробництва, до конвеєра. Поки виникла ця пауза, ми скуповували все, що можна і не можна, – розповів Притула.

За слова Притули, транспорт залишається одним найнагальніших і найболючіших запитів української армії.

Водночас телеведучий зауважив, що скасування нульового мита на ввезення машин ніяк не позначиться на роботі фонду, оскільки він має репутацію, яка значно спрощує комунікацію на кордоні.

– Те, що Кабмін зняв мито – це було добро для всіх волонтерів, які тягнули машини для наших захисників. Нашому війську зараз потрібні тисячі різнопланових автомобілів. І я просив би залишити цю можливість для верифікованого волонтерського середовища, щоб вони могли і далі цим користуватися. Ті, хто намагаються під шумок завозити автомобілі для власних потреб чи якоїсь комерції – вони точно своїми чергами не мають заважати волонтерам завозити те, що вони скуповують за кордоном, – додав він.

З продовженням війни економічний ресурс людей, які роблять донати для української армії, починає вичерпуватись. Але Притула, який має попередній досвід волонтерства, зміг це передбачити.

– Ми з колегами-волонтерами змогли диверсифікувати певним чином фінансові потоки, які нам надходили. Ще у березні ми зафрахтовали і законтрактрактували достатньо велику кількість допомоги, яка приходить зараз, у квітні, і буде приходити у травні, і навіть у червні. Ми розуміли, що війна – це довгограюча платівка, і що донати будуть спадати, і нам на той момент, коли воно просяде, треба мати якесь посилення. Займаємось певною диверсифікацією, і зараз більше починаємо працювати з бізнесом, особливо з IT-середовищем і тими, хто займається криптовалютами. У мене в штабі десь чверть всіх закупівель відбувається криптою, – додав Сергій Притула.