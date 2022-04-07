Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька розповіла про благодійні концерти в США.

Артистка наразі перебуває в Нью-Йорку, де в неї запланована серія концертів на підтримку України.

– Складно зараз тут, хочеться додому, але я розумію, що можу зробити тут багато чого. Ми виступаємо, збираємо кошти, ходимо на мітинги… Ми тут познайомилися з нашим консулом та співпрацюємо з ним… Американці дуже добре розуміють, що в майбутньому війна може торкнутися їх, – сказала Олександра.

Зарицька зазначила, що люди, з якими вона спілкується в США, не втомилися слухати про війну в Україні.

– 42 дні триває війна. Це не так довго для того, щоб набриднути. Люди дуже включені. Ми постійно з усіма на зв’язку та намагаємось розповідати правду, – зазначила співачка.

Артистка сказала, що вона не політик і не дипломат, а просто людина, яка виїжджала з Бучі та розповідає реальну історію.

– Як там були підірвані мости, як ми їхали, що в мене, можливо, немає вдома. Людям ось така не політична історія дуже близька. Вони завжди питають, чим можуть допомогти, – сказала Олександра.

Раніше Олександра Зарицька заспівала гімн України в центрі Нью-Йорка. В той момент, коли місцева влада урочисто піднімала український прапор, співачка підійшла до мікрофону та акапельно виконала гімн нашої країни.