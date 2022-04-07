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Понимают, что война может коснуться их: Зарицкая о благотворительных концертах в США

7 апреля 2022, 09:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Понимают, что война может коснуться их: Зарицкая о благотворительных концертах в США
Источник: Kazka

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала о благотворительных концертах в США.

Артистка сейчас находится в Нью-Йорке, где у нее запланирована серия концертов в поддержку Украины.

— Сложно находится сейчас тут, хочется домой, но я понимаю, что могу сделать тут много чего. Мы выступаем, собираем деньги, ходим на митинги… Мы тут познакомились с нашим консулом и сотрудничаем с ним… Американцы очень хорошо понимают, что в будущем война может коснуться их, — сказала Александра.

Зарицкая отметила, что люди с которыми она общается в США, не устали слушать о войне в Украине.

— 42 дня идет война. Это не так долго для того, чтобы надоесть. Люди очень включены. Мы постоянно со всеми на связи и стараемся рассказывать правду, — отметила певица.

Артистка сказала, что она не политик и не дипломат, а просто человек, который выезжал из Бучи и рассказывает реальную историю.

— Как там были взорваны мосты, как мы ехали, что у меня возможно нет дома. Людям вот такая не политическая история очень близка. Они всегда спрашивают, чем могут помочь, — сказала Александра.

Ранее Александра Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка. В тот момент, когда местные власти торжественно поднимали украинский флаг, певица подошла к микрофону и акапельно исполнила гимн нашей страны.

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Теги
Kazka , Підтримка України
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