Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька заспівала гімн України в центрі Нью-Йорка.

У той момент, коли місцева влада урочисто піднімала український прапор, співачка підійшла до мікрофону та акапельно виконала гімн нашої країни. Відповідним відео Зарицька поділилася в своєму Instagram.

– Велика честь для мене виконати гімн України на честь історичної події – підняття українського прапора в самому центрі Нью-Йорка, – написала артистка.

Вона зазначила, що тепер прапор України майорить поруч із прапором США на знак боротьби та віри в незалежність нашої країни та мирного народу. Наш жовто-блакитний символ волі та любові до своєї землі висітиме в центрі Нью-Йорка до того дня, коли Україна переможе у війні з РФ.

– Дякую меру Нью-Йорка Еріку Адамсу та кожній людині, яка підтримує українців у США. Наша місія зараз – бути об’єднаними як ніколи, щоб протистояти злу та гідно показувати, що вільні народи єдині, не дивлячись на океан, який нас розділяє, – наголосила Зарицька.

Раніше акторка Антоніна Хижняк дала свою оцінку – в чому секрет українського спротиву. За словами артистки, наша сила в єдності, яку вдалося відчути далеко не кожному народу.