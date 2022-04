Співачка Джамала розповіла, що завдяки концертам у Європі на допомогу Україні вже зібрано понад €83 млн.

Артистка наголосила, що наразі кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Сама вона вважає своїм обов’язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей в ​​усьому світі.

Джамала повідомила, що лише €3,3 млн відправили глядачі фіналу нацвідбору на Євробачення 2022 в Берліні.

€52 тис. зібрали на шоу The Voice в Литві. Кошти передали Blue/Yellow, які допомагають нашій армії. €950 тис. – результат концерту We Are One у Бухаресті, до якого приєдналися Том Оделл, Армін ван Бюрен та інші. Внески було передано румунському Червоному хресту.

Згадала співачка й концерт у Бірмінгемі, в якому взяли участь Ед Ширан, Каміла Кабельо, Палома Фейт та інші. На ньому на підтримку України зібрали понад €14 млн.

– Безмежна подяка всім, хто нас підтримує, – зазначила Джамала.

Раніше Джамала звернулася до родичів і друзів із РФ. Артистка зазначила, що тих, хто не цікавиться як в неї справи, вона не хоче знати, оскільки саме вони вигнали її з дому.