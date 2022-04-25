Український музикант Святослав Вакарчук показав, який зараз вигляд має житловий масив Салтівка в Харкові.

В Instagram Вакарчук оприлюднив відео, яке було знято на Великдень – 24 квітня. У кадр до музиканта потрапили і бійці, які перебувають на передовій.

Музикант показав зруйнований житловий район російськими загарбниками, чорні фасади та розбиті тротуари, наголосивши, що тут уже жити не можна.

– Тут майже ніхто не живе. Та тут ніхто не може жити. Поряд зі мною наші бійці, з якими ми йдемо оглядати їхні позиції, – сказав Вакарчук.

Святослав зазначив, що вони перебувають на перших рубежах російсько-української війни.

– Поруч із нами – звичайний спальний харківський район, але тут незвичайні хлопці, які надійно захищають українців. Світ переможе пітьму, а життя – смерть, – підсумував артист.

Нагадаємо, що наразі Святослав Вакарчук щодня відвідує гарячі точки України, де намагається підтримувати мирних жителів, воїнів, а також висвітлює події.

Нещодавно Вакарчук заспівав для врятованих із-під завалів Миколаївської ОВА.