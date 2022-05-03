Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, как в очередной раз объехал восточную линию фронта.

Музыкант сказал, что на прошлой неделе побывал от Харькова до Славянска, от северной Салтовки до Лимана. Был в районе Гуляйполя и встретился с бойцами пяти бригад.

Вакарчук также сделал основной вывод, отметив, что ВСУ невероятно крутые, заряженные, мотивированные и храбрые.

— Они остановили врага, превосходящего их в количестве живой силы и техники. Они в сверхсложных условиях не дали врагу получить никакое стратегическое преимущество. На отдельных участках фронта освободили несколько населенных пунктов. И это все пока без обещанной помощи тяжелым и высокоточным вооружением от западных партнеров. Так что дальше будет, — написал Вакарчук в Instagram.

Отдельно он выразил восхищения командирам, сказав, что ему удалось пообщаться с пятью комбригами и десятком комбатов. Также он увидел их в деле.

— Кто-то с юмором, кто-то посерьезнее. Но ни одного не встретил, кто казался бы не на своем месте. Все — от солдат и сержантов до старших офицеров, понимают, где они. Понимают, кого и что защищают. Они готовы воевать, готовы идти до конца. А главное – готовы побеждать. И обязательно победят. Не имею в этом никакого сомнения, — подытожил Святослав.

Ранее Святослав Вакарчук показал разрушенный район Харькова Салтовка. Он обнародовал видео, на которое также попали бойцы, что находятся на передовой.

Музыкант показал разрушенный жилой массив российскими захватчиками, черные фасады и разбитые тротуары, отметив, что тут уже жить нельзя.