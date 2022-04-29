Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зняв чутливе відео на пісню Обіймі на руїнах Харкова. Спеціальна версія композиції записана разом із симфонічним оркестром.

Цей ролик був показаний на відкритті виставки Це Україна: Захищаючи свободу, що входить до програми Венеціанської бієнале 2022. Він був знятий на руїнах Палацу праці в Харкові, який зруйнований внаслідок російських бомбардувань.

Варто зазначити, що ця будівля 1916 року вистояла дві Світові війни, проте зазнала значних пошкоджень під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше Святослав Вакарчук показав зруйнований район Харкова Салтівка. В Instagram він оприлюднив відео, на яке потрапили і бійці, що перебувають на передовій.

Музикант показав зруйнований російськими загарбниками житловий масив, чорні фасади та розбиті тротуари, наголосивши, що тут уже жити не можна.