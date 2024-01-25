Уже кілька днів у мережі скандал – блогер-мільйонник Таня Пренткович разом із чоловіком, блогером Андрієм Гонковським засвітилася на відпочинку на Мальдівах. У ЗМІ почали розростатися чутки, що разом із ними могли відпочивати й інші інфлюенсери, а саме – музичний продюсер Петро Заставний із дружиною Аліною Френдій.

Петро Заставний заявив, що його не було на Мальдівах

В Instagram-stories Петро вирішив розвіяти чутки, зазначивши, що інформація з приводу його відпочинку на Мальдівах – брехня.

– Наразі про мене поширюється неправдива інформація на просторах інтернету. Мій єдиний коментар на цю тему – я не перетинав кордон, перебував і перебуваю в Україні. Все інше – наклеп, – наголосив Заставний.

Нагадаємо, кілька днів тому з’явилася інформація, що чоловік Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський засвітився на відпочинку на Мальдівах. Українців обурило те, що чоловік виїхав як волонтер до Польщі, а за підсумком опинився в теплих краях. Кадри, що підтверджують це, швидко розлетілися інтернетом.

Зараз дивляться

Згодом Гонковський виправдався за відпочинок на Мальдівах. За його словами, волонтерством він не прикривався, у нього просто з’явилися вільні дні через те, що запланований івент перенесли, а тому він вирішив кілька днів із дружиною і дітьми провести на островах.

Фото: Петро Заставний