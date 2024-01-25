Блогер-милионник Таня Пренткович прокомментировала скандал с выездом ее мужа, блогера Андрея Гонковского на Мальдивы. Она принесла свои извинения, говорит, ошибку осознали.

Таня Пренткович оправдалась за мужа на Мальдивах

Пренткович прокомментировала публично ситуацию с мужем на Мальдивах в Instagram. Она написала, что в жизни есть импульсивные и необдуманные решения. И когда у них появилась возможность провести неделю вместе с детьми, они ею воспользовались. Говорит, не осознавали последствий этих действий.

— Мы полностью понимаем, что совершили ошибку и понимаем масштаб проблемы! Морально мы поступили неправильно по отношению к другим людям и семьям, и искренне приносим за это прощения. Нам очень жаль, что наш поступок заставил думать плохо о волонтерах и бизнесе, которые постоянно делают много для помощи стране и при необходимости выезжают за границу, — подчеркнула Таня.

Блогер добавила, что их поступок — только их ответственность и они никому не хотят навредить. Отмечает, выводы сделаны и они продолжат делать все, чтобы помогать Украине дальше. Также она упомянула переписку с подписчицей, отметив, что первая ее реакция — защита.

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Переписка Тани Пренткович с подписчицей по поводу мужа на Мальдивах

Ранее одна из подписчиц по имени Валерия показала переписку с Таней Пренткович относительно отдыха на Мальдивах. Блогерша заявила, что не понимает возмущения общества.

— Вы так пишете, будто забыли все хорошее, что мы сделали. Все ездят, но публичным людям нельзя. Вы знаете о каких масштабах я говорю. Очень много людей. На границе мужчины-украинцы в каждой машине, — написала ей Пренткович.

Она добавила, что Андрей сделал очень много добрых дел и по-другому его бы не выпустили за границу, ведь он волонтер, однако не прикрывается этим. Блогер добавила, что когда мужчина был в Варшаве, всех все устраивало, но как только полетел на Мальдивы, на него полился хейт.

— Да не прикрывались ничем. Мы ничего не украли, через границу не бежали по лесу, ведем честный бизнес, помогаем много. Я летела сама, муж на законных основаниях пересек границу, — отметила Пренткович.

Напомним, на днях стало известно, что муж Тани Пренкович отдыхает на Мальдивах. Соответствующие кадры появились в соцсетях и быстро разлетелись. Из-за этого в сети разгорелся скандал.

Позже Гонковский оправдался за Мальдивы, отметив, что сперва выезжал в Варшаву на ивент, но его перенесли, а потому свободные дни решил провести с женой и их детьми на отдыхе. Также он сказал, что все люди совершают ошибки.

Фото: Таня Пренткович