Гуморист Дмитро Танкович розповів про концерт Доброго вечора, мі з України, програму виступів, а також про сили для гумору в умовах війни.

– Ми провели вже понад 10 концертів, у тому числі у Варшаві та Вроцлаві, у містах Німеччини та країнах Балтії. Ми створили некласичну програму, тому що вдалося зібрали на одній сцені гумористів Дизель Шоу та 95 Кварталу. До війни таке побачити було просто неможливо. Також на сцені виступають і стендапери та відомі зірки – Дмитро Монатик, Сергій Бабкін, Аліна Паш, Jerry Heil. Ми всі разом, бо розуміємо, для чого це робимо, – розповів Дмитро.

Гуморист описав глядачів, які радо спостерігають за виставою на сцені.

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– На наші перші концерти приходили ті, хто вже тривалий час проживає у Європі. Також серед глядачів є й ті, хто лише приїхав сюди через війну. Але у Варшаві та Вроцлаві ми бачили, що були й поляки, – розповідає Танкович.

Телеведучий також додав, що атмосфера на їхніх концертах буває дуже різною, і коли весь світ дізнався про Бучу та Ірпінь – було дуже складно вести концерт.

Раніше Дмитро Танкович розповів про будинок у Бучі. Він додав, що після побачених звірств, за своє житло взагалі не хвилювалося. Артист додав, що йому пощастило – у його будинку побували лише мародери.