Юморист Дмитрий Танкович рассказал о концерте Доброго вечора, ми з України, программе выступлений, а также о силах для юмора в условиях войны.

— Мы провели уже больше 10 концертов, в том числе в Варшаве и Вроцлаве, в городах Германии и странах Балтии. Мы создали неклассическую программу, потому что удалось собрать на одной сцене юмористов Дизель Шоу и 95 Квартала. До войны такое увидеть было просто нереально. Также на сцене выступают и стендаперы и известные звезды — Дмитрий Монатик, Сергей Бабкин, Алина Паш, Jerry Heil. Мы все вместе, потому что понимаем, для чего это делаем, — рассказал Дмитрий.

Юморист описал зрителей, которые с радостью наблюдают за представлением на сцене.

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— На наши первые концерты приходили те, кто уже долгое время проживает в Европе. Также среди зрителей есть и те, кто только приехали сюда из-за войны. Но в Варшаве и Вроцлаве мы видели, что были и поляки, — рассказывает Танкович.

Телеведущий также добавил, что атмосфера на их концертах бывает очень разной, и когда весь мир узнал о Буче и Ирпене — было очень сложно вести концерт.

Ранее Дмитрий Танкович рассказал о доме в Буче. Он добавил, что после увиденных зверств, за свое жилище вообще не волновался. Артист добавил, что ему повезло — в его доме побывали только мародеры.