Українська співачка Христина Соловій розповіла, як поєднує волонтерство та творчість. Також артистка повідомила про допомогу для ЗСУ шляхом проведення благодійних концертів у Європі.

Виконавиця наразі перебуває в Європі з концертами. У турне вона виїхала 2 травня і безперервно перебуває в ньому, бо відчуває, що тільки так може допомогти.

– Я написала кілька пісень, які здіймають дух. Концертами ми ще збираємо непогані гроші, які переводимо на медицину, гуманітарну допомогу та ЗСУ. З останнім складніше, не всі організатори беруть на себе відповідальність зі зборами грошей для потреб армії. Вони готові допомагати медицині, гуманітарці, – зазначила Соловій.

Співачка сказала, що для того, щоб донатити на ЗСУ, їй потрібно робити особисті концерти.

– А потім публічно донатити ці гроші для наших воїнів та героїв, – розповіла Христина.

Нагадаємо, що 29 травня пройде другий благодійний телемарафон Save Ukraine #StopWar у столицях Німеччини та України. Серед учасників заходу Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra та інші зірки.

Фото: Христина Соловій