Український та білоруський ведучий, учасник Дизель Шоу Дмитро Танкович розповів про будинок у Київській області та російських друзів.

Будинок артиста розташований в Бучі. Зізнається, після всіх звірств, які побачив на фото, за нього взагалі не переживав.

– Скажімо відверто, мені пощастило. Там побували лише мародери, жодна ракета туди не потрапила, – зазначив він.

На початку війни Дмитро записав відеозвернення до росіян, у якому назвав їх друзями. Зараз каже, переконався – поставив хрест на тому, щоб до них достукатися.

– У мене були спроби достукатися до тих знайомих, котрі в Росії. Більше їх у мене нема. Кого можна було – я прибрав, кого пропустив – приберу згодом. Я для себе зрозумів, що ця нація має якимсь чином початися наново. Наразі вони представляють собою якесь збіговисько людей, готових вбивати, ґвалтувати чи підтримувати це, – зазначив Танкович.

Ведучий сказав, що під російськими товаришами мав на увазі колег по КВК, з яким йому раніше доводилося часто виступати.

– Скажу відверто, була одна тільки людина, яка не змінювала думку, а спочатку була налаштована за Україну. Називати не буду, щоб він не страждав. Усі інші – люди, пов’язані пуповиною з Першим каналом, – наголосив Дмитро.

Раніше учасник Дизель Шоу Сергій Писаренко повідомив, що його будинок під Києвом зруйнували окупанти. Він сказав, що в цей час їх із сім’єю не було вдома, оскільки вони поїхали до Таллінна.

Фото: Дмитро Танкович