Стала відома причина смерті Лізи Марі Преслі – єдиної дитини знаменитого Елвіса Преслі. Причиною загибелі стали ускладнення, спричинені непрохідністю тонкого кишківника.

Про це свідчать записи медичного експерта округу Лос-Анджелес після розтину. Підсумки показали, що причиною смерті не стали травми або наркотики.

Непрохідність кишківника була спричинена спайками, що утворилися після операції зі зниження ваги – смерть визнали природною.

Відомо, що її кінець настав 12 січня 2023 року – тоді зірка відчула сильний біль у серці. Вона прийняла знеболювальне і, після чого сталася зупинка серця. Її виявив непритомною колишній чоловік, який викликав парамедиків – вони намацали пульс і відвезли в медичний центр. Там вона впала в кому і померла.

Також ця історія пов’язана і зі спадщиною – вдова Елвіса Преслі оскаржуватиме заповіт її доньки, у якому без її відома позбавили піклування.

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Нагадаємо, що раніше брат Елвіса Преслі назвав справжню причину смерті співака. Він упевнений, що музична легенда покінчив життя самогубством. Близький Елвіса заявив, що він навмисно прийняв смертельну дозу ліків.