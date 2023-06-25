Брат Елвіса Преслі назвав справжню причину його смерті: Не міг із цим жити

Легендарний Елвіс Преслі покінчив життя самогубством – про це стверджує зведений брат артиста. Девід Стенлі запевняє, що це сталося через смертельну дозу ліків.

– Він навмисно прийняв ліки, які його вбили, – стверджує Стенлі в новому фільмі Жінки Елвіса від Amazon Prime.

Родич зірки також розкрив і причини такого кроку – Елвіс не міг жити в побоюваннях, що його романи з юними дівчатами стануть відомі суспільству.

– Від його пристрасті до молодих дівчат віком 15-16 років мене нудило. Це диво, що він не попався. Йому сходило з рук те, що не сходило більшості людей, завдяки його грошам, багатству, славі і владі, харизмі і магнетизму. Елвіс міг умовити кого завгодно, – стверджував зведений брат.

Про подібні романи у фільмі розповіли й жінки, за якими Преслі нібито залицявся в юному віці.

Нагадаємо, що скандал навколо спадщини Елвіса триває – вдова артиста Прісцилла Преслі боротиметься за мільйони, оскаржуючи заповіт її покійної доньки в суді. Як виявилося, Марія таємно переписала свій заповіт, з якого викреслила свою матір.