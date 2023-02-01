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Вдова Елвіса Преслі Прісцилла оскаржуватиме заповіт покійної доньки

1 Лютого 2023, 13:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Присцилла Пресли
Джерело: Getty Images

Вдова Елвіса Преслі Прісцилла заперечуватиме заповіт своєї покійної дочки в суді. За документами, колишню дружину музиканта мають усунути з посади піклувальника.

Так, Прісцилла доводитиме, що поправка в заповіті є недійсною.

Скандал розпочався з раптової смерті 54-річної дочки Елвіса – Марія померла від зупинки серця у віці 54 років. Ще у 2010 році Марі призначила свою матір та колишнього бізнес-менеджера Баррі Сігела співвласниками свого майна на випадок смерті.

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Однак, у це рішення дочка музиканта внесла правки ще у 2016 році – вона видалила їх із заповіту, і натомість додала своїх старших дітей – Райлі та Бенджаміна Кео. Вони мають бути єдиними спадкоємцями.

Щодо Прісцилли, то вона дізналася про таке рішення лише після смерті доньки 12 січня. Вдова вважає, що зміни є недійсними, оскільки вона про них ніколи не чула, а також у документі неправильно написано її ім’я. Навіть підпис доньки видається підробленим.

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Прісцилла звернулася до Верховного суду, щоб добитися праведності. Ліза Марі була єдиною дитиною Елвіса. Раніше вона контролювала Elvis Presley Enterprises, хоча у 2005 році продала більшу частину акцій компанії приватній інвестиційній компанії.

Дочка зберігала контроль над маєтком Грейслендом, в якому Преслі був знайдений непритомним у серпні 1977 року.

Втім, багатьох нащадків зірок цікавлять не гроші, а творча спадщина. Племінник Майкла Джексона Джафар Джексон зіграє поп-короля у майбутньому біографічному фільмі.

Джерело
France24
Теги
Смерть
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