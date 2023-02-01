Вдова Елвіса Преслі Прісцилла заперечуватиме заповіт своєї покійної дочки в суді. За документами, колишню дружину музиканта мають усунути з посади піклувальника.

Так, Прісцилла доводитиме, що поправка в заповіті є недійсною.

Скандал розпочався з раптової смерті 54-річної дочки Елвіса – Марія померла від зупинки серця у віці 54 років. Ще у 2010 році Марі призначила свою матір та колишнього бізнес-менеджера Баррі Сігела співвласниками свого майна на випадок смерті.

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Однак, у це рішення дочка музиканта внесла правки ще у 2016 році – вона видалила їх із заповіту, і натомість додала своїх старших дітей – Райлі та Бенджаміна Кео. Вони мають бути єдиними спадкоємцями.

Щодо Прісцилли, то вона дізналася про таке рішення лише після смерті доньки 12 січня. Вдова вважає, що зміни є недійсними, оскільки вона про них ніколи не чула, а також у документі неправильно написано її ім’я. Навіть підпис доньки видається підробленим.

Прісцилла звернулася до Верховного суду, щоб добитися праведності. Ліза Марі була єдиною дитиною Елвіса. Раніше вона контролювала Elvis Presley Enterprises, хоча у 2005 році продала більшу частину акцій компанії приватній інвестиційній компанії.

Дочка зберігала контроль над маєтком Грейслендом, в якому Преслі був знайдений непритомним у серпні 1977 року.

Втім, багатьох нащадків зірок цікавлять не гроші, а творча спадщина. Племінник Майкла Джексона Джафар Джексон зіграє поп-короля у майбутньому біографічному фільмі.