Стала известна причина смерти Лизы Мари Пресли — единственного ребенка знаменитого Элвиса Пресли. Причиной гибели стали осложнения, вызванные непроходимостью тонкого кишечника.

Об этом свидетельствуют записи медицинского эксперта округа Лос-Анджелес после вскрытия. Итоги показали, что причиной смерти не стали травмы или наркотики.

Непроходимость кишечника была вызвана спайками, образовавшимися после операции по снижению веса — смерть признали естественной.

Известно, что ее конец наступил 12 января 2023 года — тогда звезда почувствовала сильную боль в сердце. Она приняла обезболивающее и, после чего произошла остановка сердца. Ее обнаружил без сознания бывший муж, который вызвал парамедиков — они нащупали пульс и отвезли в медицинский центр. Там она упала в кому и скончалась.

Также эта история связана и с наследством — вдова Элвиса Пресли будет оспаривать завещание ее дочери, в котором без ее ведома лишили попечительства.

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Напомним, что ранее брат Элвиса Пресли назвал настоящую причину смерти певца. Он уверен, что музыкальная легенда покончил жизнь самоубийством. Близкий Элвиса заявил, что он преднамеренно принял смертельную дозу лекарств.