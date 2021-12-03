Американський актор Алек Болдвін вперше дав інтерв’ю після смертельного інциденту на знімальному майданчику фільму Іржа. Чоловік заявив, що не почувається винним через те, що випадково застрелив оператора Галину Гатчинс.

За словами Алека, винен той, хто доставив бойові патрони на майданчик та поклав їх у зброю.

– Я відчуваю, що хтось інший відповідає за те, що сталося. Я не можу сказати хто це, але знаю, що це не я. Я маю на увазі, чесно перед Богом, якби я відчував себе винним, я вчинив би самогубство. І я не говорю це легковажно, – сказав Болдвін.

Відповів Алек і на критику Джорджа Клуні про те, що він мав уважно вивчити зброю перед тим, як використати її.

– Було багато людей, які вважали за необхідне внести свій коментар щодо ситуації, що насправді не допомогло їй. Я, мабуть, поводився зі зброєю так само часто, як і будь-який інший актор, при цьому ніколи не стріляв і не був застрелений кимось. Також у мене завжди був протокол. І це мене ніколи не підводило, – зазначив актор.

Також він наголосив, що колись його запевнили, що за зброю відповідає експерт, а не актор. Саме тому Болдвін практично протягом години ще не міг зрозуміти, що сталося, він думав, що Галина зомліла чи в неї трапився серцевий напад.

Нагадаємо, у листопаді на знімальному майданчику фільму Іржа Алек Болдвін випадково застрелив Галину Гатчинс, а також поранив режисера.

Згодом Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок револьвера, а також не знає, як бойові патрони потрапили на майданчик.