Розслідування ненавмисного вбивства українки-оператора Галини Гатчинс зосередили на фахівці, який відповідає за зброю під час знімального процесу, та помічникові режисера.

Галину Гатчинс смертельно поранив у груди актор Алек Болдвін. 48-річний режисер Джоел Соуза, який сидів навпочіпки позаду неї, був поранений і госпіталізований.

Поліція раніше допитала Болдвіна, який охоче співпрацює зі слідством, але поки ніяких звинувачень йому не пред’явила.

Деякі подробиці інциденту з’явилися в письмових свідченнях, представлених офісом шерифа округу Санта-Фе.

У них йшлося про те, що помічник режисера Дейв Голлс, який передав зброю Болдвіну під час репетиції, вказав, що її заряджено холостими патронами.

– Помічник директора Дейв Голлс не знав, що бойові патрони були у зброї, – йдеться у свідченнях.

Болдвін передав зброю 24-річній Ханні Гутьєррес-Рід – збройовому майстру фільму, – відразу після стрілянини. За його словами, вона передала використану гільзу поліцейським, коли вони приїхали.

Гутьєррес-Рід – дочка відомого в кіноіндустрії зброяра Телла Ріда.

Окружний прокурор округу Мері Кармак-Альтвіс заявила, що справа перебуває на попередній стадії.

– Наразі ми не знаємо, чи будуть пред’явлені звинувачення, – додала вона.

Раніше актор Алек Болдвін заявив, що перебуває у шоковому стані та засмучений тією трагедією, яка трапилася на майданчику.

Він додав, що в повністю співпрацює із поліцією та підтримує зв’язок з чоловіком Гатчинс.