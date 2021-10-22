На зйомках картини Іржа актор Алекс Болдуїн застрелив оператора Галину Гатчинс через проблеми з реквізитом.

Такі попередні дані оприлюднив телеканал ABC7 з посиланням на продюсера фільму.

Інцидент стався під час стрільби з пістолета, зарядженого холостими патронами.

Режисер фільму був поранений в ключицю і госпіталізований, 42-річна жінка-оператор отримала тяжке поранення і була на вертольоті госпіталізована в лікарню міста Альбукерке, де померла від отриманих травм.

– Сьогодні на зйомках Іржі в Нью-Мексико стався нещасний випадок, пов’язаний з осічкою бутафорського пістолета з холостими патронами. На цей момент виробництво фільму зупинено. Безпека наших акторів і знімальної групи залишається нашим головним пріоритетом, – заявив продюсер картини телеканалу.

Розслідуванням трагедії вже займається поліція. Серед версій: несправний реквізит і людський фактор.

Актор Алек Болдуїн, який власне і вистрілив, не постраждав. Він самостійно з’явився до шерифа, щоб дати свідчення.

Що відомо про загибель Галини Гатчинс

22 жовтня стало відомо, що актор Алек Болдуїн випадково застрелив оператора Галину Гатчинс. Також він поранив режисера Джоела Соуза. Трагедія сталася під час знімання вестерна Іржа (Rust) у Нью-Мексико.

Офіс шерифа зараз опитує людей на знімальному майданчику.

– Зараз ми намагаємося визначити, як і який тип снаряда використовувався у вогнепальній зброї, – зазначив прес-секретар шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос.

Шериф наразі нікому не пред’являв обвинувачення у зв’язку зі стріляниною.