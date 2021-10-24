Расследование смертельного выстрела Алека Болдуина сосредоточили на помощнике режиссера

Расследование непреднамеренного убийства украинки-оператора Галины Хатчинс сосредоточили на специалисте, отвечающем за оружие во время съемочного процесса, и помощнике режиссера.

Галину Хатчинс смертельно ранил в грудь актер Алек Болдуин. 48-летний режиссер Джоэл Соуза, который сидел на корточках позади нее, был ранен и госпитализирован.

Полиция ранее допросила Болдуина, который охотно сотрудничает со следствием, но пока никаких обвинений ему не предъявила.

Некоторые подробности инцидента появились в письменных показаниях, представленных офисом шерифа округа Санта-Фе.

В них шла речь о том, что помощник режиссера Дэйв Холлс, который передал оружие Болдуину во время репетиции, указал, что оно заряжено холостыми патронами.

— Помощник директора Дэйв Холлс не знал, что боевые патроны были в оружии, — говорится в показаниях.

Болдуин передал оружие 24-летней Ханне Гутьеррес-Рид — оружейному мастеру фильма сразу после стрельбы. По его словам, она передала использованную гильзу полицейским, когда они приехали.

Гутьеррес-Рид — дочь известного оружейника на киноиндустрии Телла Рида.

Окружной прокурор округа Мэри Кармак-Альтвис заявила, что дело находится на предварительной стадии.

— В настоящее время мы не знаем, будут ли предъявлены обвинения, — добавила она.

Ранее актер Алек Болдуин заявил, что находится в шоковом состоянии и расстроен той трагедией, которая произошла на площадке.

Він додав, що в повній мірі співпрацює із поліцією та підтримує зв’язок з чоловіком Гатчинс.