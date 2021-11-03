Українська співачка Maruv, яка активно будує кар’єру в Росії, поділилася відвертим фото з відпочинку.

В Instagram 30-річна артистка оприлюднила своє фото в цілісному чорному купальнику із прозорими вставками. В кадрі виконавиця постала біля пальми в повний зріст. Maruv позує напіванфас на тлі Дубаї.

– Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень. Це попа без фотошопу, тому чекаю на ваші лайки, – написала вона під публікацією.

Шанувальники співачки розділилися на два табори. Хтось похвалив артистку за спортивну форму, а хтось розкритикував.

Недаремно прогиналася під пальмою, фотка вогонь.

Чудова, неймовірна і незрівнянна.

У мене просто немає слів.

Так і хочеться потримати.

Сексуальна.

Природність та натуральність. Маєш гарний вигляд!

Вас пальма за сідниці чіпає.

Хвалити тут особливо нічого.

Піде.

Засмага автоматично додає сексуальності.

Фу. – Пишуть у коментарях Maruv.

Раніше Maruv розповіла про шлях до прийняття себе. За словами артистки, це було довго і складно, оскільки її поведінка завжди відрізнялася від усталених суспільних норм.

Виконавиця сказала, що до дев’ятого класу в неї практично не було друзів у школі, оскільки вона химерно одягалася та почала рано фарбуватися.