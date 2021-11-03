Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Недарма прогиналася: Maruv показала фігуру в купальнику без фотошопу

3 Листопада 2021, 14:00 Каріна Зуєва
Maruv
Джерело: Maruv

Українська співачка Maruv, яка активно будує кар’єру в Росії, поділилася відвертим фото з відпочинку.

В Instagram 30-річна артистка оприлюднила своє фото в цілісному чорному купальнику із прозорими вставками. В кадрі виконавиця постала біля пальми в повний зріст. Maruv позує напіванфас на тлі Дубаї.

– Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень. Це попа без фотошопу, тому чекаю на ваші лайки, – написала вона під публікацією.

Шанувальники співачки розділилися на два табори. Хтось похвалив артистку за спортивну форму, а хтось розкритикував.

  • Недаремно прогиналася під пальмою, фотка вогонь.
  • Чудова, неймовірна і незрівнянна.
  • У мене просто немає слів.
  • Так і хочеться потримати.
  • Сексуальна.
  • Природність та натуральність. Маєш гарний вигляд!
  • Вас пальма за сідниці чіпає.
  • Хвалити тут особливо нічого.
  • Піде.
  • Засмага автоматично додає сексуальності.
  • Фу. – Пишуть у коментарях Maruv.
Читайте також:
Недарма прогиналася: Maruv показала фігуру в купальнику без фотошопуВ пам’ять про дідуся танець на стрипах: Maruv заспівала українською

Раніше Maruv розповіла про шлях до прийняття себе. За словами артистки, це було довго і складно, оскільки її поведінка завжди відрізнялася від усталених суспільних норм.

Виконавиця сказала, що до дев’ятого класу в неї практично не було друзів у школі, оскільки вона химерно одягалася та почала рано фарбуватися.

Теги
Maruv
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка