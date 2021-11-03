Українська співачка Maruv, яка активно будує кар’єру в Росії, поділилася відвертим фото з відпочинку.
В Instagram 30-річна артистка оприлюднила своє фото в цілісному чорному купальнику із прозорими вставками. В кадрі виконавиця постала біля пальми в повний зріст. Maruv позує напіванфас на тлі Дубаї.
– Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень. Це попа без фотошопу, тому чекаю на ваші лайки, – написала вона під публікацією.
Шанувальники співачки розділилися на два табори. Хтось похвалив артистку за спортивну форму, а хтось розкритикував.
- Недаремно прогиналася під пальмою, фотка вогонь.
- Чудова, неймовірна і незрівнянна.
- У мене просто немає слів.
- Так і хочеться потримати.
- Сексуальна.
- Природність та натуральність. Маєш гарний вигляд!
- Вас пальма за сідниці чіпає.
- Хвалити тут особливо нічого.
- Піде.
- Засмага автоматично додає сексуальності.
- Фу. – Пишуть у коментарях Maruv.
Раніше Maruv розповіла про шлях до прийняття себе. За словами артистки, це було довго і складно, оскільки її поведінка завжди відрізнялася від усталених суспільних норм.
Виконавиця сказала, що до дев’ятого класу в неї практично не було друзів у школі, оскільки вона химерно одягалася та почала рано фарбуватися.